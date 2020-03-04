Mardin'de teslim olan terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de teslim olan terörist tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de teslim olan terörist tutuklandı

6 saat önce

Mardin'de jandarma ekiplerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de teslim olan terörist tutuklandı, System.String[]

Mardin'de jandarma ekiplerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir yıllık çalışma sonucu ailesi ve kendisi ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olması sağlanan, PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılan Hevi Çiyan kod adlı Halise Alptekin isimli bölücü terör örgütü mensubu, jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Halise Alptekin, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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