Son Dakika Haberleri: Mardin'de Tımss 2019 Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı

Mardin'de Tımss 2019 Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı

41 dakika önce

Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, TIMSS 2019 uygulaması bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mardin'de Tımss 2019 Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, TIMSS 2019 uygulaması bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe ve Midyat İlçe Milli Eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, TIMSS sınavları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin sınavda başarılı olacağına inandığını söyledi.

Öğrencilerin ili en iyi şekilde temsil edeceğini düşündüğünü dile getiren Sarı, elde edilecek başarıyla da diğer okullara örnek olunacağını aktardı.

Sarı, öğrenci ve öğretmenleri şimdiden kutladığını dile getirdi.

Toplantının ardından Sarı, başarılı çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti

Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:28:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Tımss 2019 Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]