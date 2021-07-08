Mardin'de tıp fakültesi binalarının yapımı için protokol imzalandı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nezir Sürücü Hastanesi ve Temel Tıp Bilimleri binasının yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende protokol, Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve binaların yapımını üstlenen iş insanı Nezir Sürücü tarafından imzalandı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, Mardin'e büyük bir eğitim ve sağlık yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son dönemde hayırsever iş insanlarının kentin dört bir yanında eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hayata çeşitli alanlarda birçok yatırımı hayata geçirdiklerine işaret eden Demirtaş, bundan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Demirtaş, devlet-millet iş birliğinin kentte artırılması için tüm kurumlarla çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, "Böylelikle birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, kentimize ve insanımıza en güzel hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz. Protokolünü imzalayacağımız bu binalar, bu iş birliğinin güzel bir örneği olarak karşımızda duruyor. Bu protokolle Artuklu Üniversitemiz, teorik tıp eğitiminin verileceği bir binaya ve bu eğitimlerin pratiğe dönüştürüleceği hastane binasına kavuşacak." dedi.

Rektör Prof. Dr. Özcoşar ise üniversitenin yeni vizyonuyla şehirleşmeden eğitime, sanayiden tarıma kadar birçok alanda Mardin'e katkı sunma hedefini hayata geçirmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Şehir ve üniversite için oldukça önemli bir gelişmenin, tıp fakültesi kurulma kararı alınmasının herkeste sevinç yarattığını dile getiren Özcoşar, "Kuşkusuz uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından bu kararın alınması önemli bir gelişme. Ama bu kararın Mardin'de somut faydası olan bir sonuca dönüşmesi için katetmemiz gereken başka aşamalar da var. Bugün burada bu aşamalardan birini daha gerçekleştirecek, somut bir adım atacağız. Hayırseverimiz Nezir Sürücü tarafından yapılacak temel tıp bilimleri binamız ve 200 yataklı hastanemiz, tıp fakültemizin ilk çekirdeğini oluşturacak." şeklinde konuştu.

İş insanı Sürücü de bu binaların yapımını üstlenmekten mutluluk duyduğunu, tek amacının memlekete ve millete hizmet olduğunu söyledi.

Törende, hayırsever iş insanı Sürücü'ye plaket verildi.