Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, TIR'ın çeşitli yerlerine gizlenen 62 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İpekyolu üzerinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları TIR'da, narkotik köpeğinin tepki vermesiyle arama yaptı. TIR'ın çeşitli yerlerine gizlenen 62 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılığı engellemeye yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.