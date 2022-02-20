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Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

20.02.2022 11:35
Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'de refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Mardin'de refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kızıltepe- Nusaybin yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç refüje devrildi. Kazada tırın içinde sıkışan sürücü yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

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Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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