Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

19.03.2023 14:58

Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Mardin'in Midyat-İdil karayolunda tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı.

Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

MARDİN - Mardin'in Midyat-İdil karayolunda tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Kaza, Midyat-İdil karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil'e doğru seyir halinde olan H.U. yönetiminde 34 LD 9815 plakalı tır, Midyat'a doğru hareket halinde olan 47 AAU 620 plakalı transit pikap ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada Ö.A. hayatını kaybederken, S.A., V.A., İ.A., N.A., H.A., S.A. ve tır şoförü H.U. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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