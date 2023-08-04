Mardin'de TIR Kazasında Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

MARDİN'de TIR'ın altında kalan bisikletli Resul Işık (4), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Yaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet süren Resul Işık, H.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen TIR'ın altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Resul'ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Resul'ün cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.