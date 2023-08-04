Mardin'de TIR Kazasında Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de TIR Kazasında Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

04.08.2023 11:14

Mardin'de, Artuklu ilçesinin kırsal Yaylı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bisiklet süren 4 yaşındaki Resul Işık, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de TIR'ın altında kalan bisikletli Resul Işık (4), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Yaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet süren Resul Işık, H.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen TIR'ın altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Resul'ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Resul'ün cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Resul Işık, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de TIR Kazasında Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de TIR Kazasında Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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