Mardin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Kızıltepe Devlet Hastanesi
yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Gürsoy Ak'a (23) çarptı.
Ağır yaralanan Ak, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:09 Kaynak: AA
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