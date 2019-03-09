Son Dakika Haberleri: Mardin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Mardin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Mardin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Gürsoy Ak'a (23) çarptı.

Ağır yaralanan Ak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel
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