Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Akçay'a (79) çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Akçay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Akçay'ın cesedi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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