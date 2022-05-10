Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı - Son Dakika
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Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı

10.05.2022 18:08
Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı

Mardin'de kaynak yapılarak onarılmaya çalışılan tırın deposunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mardin'de kaynak yapılarak onarılmaya çalışılan tırın deposunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesinde sanayi sitesinde bir tıra ait sökülmüş haldeki yakıt deposu tamir edilmek istenirken patlama meydana geldi.

Patlamada, tır şoförü ve iş yeri sahibi yaralandı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı

Artuklu, Patlama, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de tırın yakıt deposu onarılırken patladı - Son Dakika
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