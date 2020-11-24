Mardin'de tonlarca inşaat demiri ışıkta bekleyen aracın üstüne düştü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonda yüklü tonlarca inşaat demiri ışıkta bekleyen aracın üstüne düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, akşamlar saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonda yüklü tonlarca ağırlıktaki inşaat demiri kamyonun önünden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ışıkta bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 AK 179 plakalı lüks aracın üstüne ok gibi fırladı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar demirlerin aracın içine girmemesinin büyük bir şans olduğunu ifade ederek olayı cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Olayda lüks araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN