Mardin'de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Mardin'de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları başlattı.

Mardin'de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları başlattı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca, günde binlerce vatandaşın yararlandığı 400 toplu taşıma aracında dezenfekte çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalarla vatandaşların bulaşıcı hastalıklardan korunması sağlanıyor.

Belediye sağlık ekipleri, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı, kent merkezi ile ilçelerde hizmet veren toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, vatandaşları salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla bu uygulamanın günlük olarak devam edeceğini belirtti.

Yapılan çalışmalara değinen Yaman, "Alınan önlemeler çerçevesinde halkın yoğun olarak kullandığı ve her gün binlerce insanın doğrudan temas ettiği toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyen cilt ve gözleri tahrip etmeyen Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan anti bakteriyel temizlik malzemeleri kullanılıyor." dedi.

Yaman, toplu taşıma araçlarının her zaman halk sağlığına uygun bir şekilde hizmet verebilmesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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