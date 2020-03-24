Mardin'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin temasını engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından harekete geçen ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve toplu taşıma şoförlerini uyardı.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kent genelinde korona virüse karşı denetim, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Vatandaşların korona virüsten etkilenmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Vali Yaman, "Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeler çerçevesinde ekiplerimiz, hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı alanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında, mahalle, sokak ile caddelerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında hemşehrilerimizi korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için çalışmalarını titizlikle yürüten ekiplerimiz denetimlerini de ara vermeksizin sürdürüyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında yapılan denetimlerde Mardinli hemşehrilerimizin uyarıları dikkate aldığını ve genel olarak herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz" dedi.



Yolcu taşımasına kısıtlama getirdiklerini aktaran Kızıltepe Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Zeynelabidin İncesu, "Yoğunluklu olan taraflarda 3 dakikada bir araba çıkarıyoruz. Ayakta yolcu olmamasına özen gösteriyoruz. Denetimlerimizi sıkı bir şekilde yapıyoruz. Araç temizliğine özen gösteriyoruz. Uymayan şoförlere ceza uyguluyoruz. Araç takip sistemiyle araçları her zaman takip ediyoruz" diye konuştu. - MARDİN