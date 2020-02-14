Mardin'de toplu taşıma şoförlerine meslek eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de toplu taşıma şoförlerine meslek eğitim verildi - Son Dakika

Mardin'de toplu taşıma şoförlerine meslek eğitim verildi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürücülere meslek eğitim verdi.

Mardin'de toplu taşıma şoförlerine meslek eğitim verildi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürücülere meslek eğitim verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığının Toplu Taşıma Araçları Yönetmenliği hükümleri gereğince toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla toplu taşımada çalışan sürücülere meslek eğitimi verdi.

Alanında uzman eğitmenlerin katıldığı mesleki eğitimler, Kültür Turizm ve Gençlik İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisinde 2 gün sürdü.

Hizmet kalitesinin artırılması, şoförlerin yolcularla daha etkili ve doğru iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla trafik mevzuatı, toplu taşıma mevzuatı, sık karşılaşılan rahatsızlıklar, yolcu iletişimi, toplu taşımada genel güvenlik, güvenlik ve ekonomik sürüş teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, ilk yardım ve meslek hastalıkları gibi konular üzerinde duruldu.

Eğitimlere 232 sürücü katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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