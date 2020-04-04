Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı - Son Dakika

Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı

29 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kartı dönemi başlatıldı.

Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kartı dönemi başlatıldı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca konforlu ulaşım sağlamak için Mardin Toplu Ulaşım Sistemi'nde (MARTUS) başlattığı üç aşamalı revizyon çalışmalarının son aşaması olan toplu taşımada akıllı kart uygulamasına geçmek için çalışmalar tamamlandı. Donanım ve altyapı çalışmaları tamamlanan Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kart, engelli erişimine uygun, araç takip ve kamera sistemleri ile anlık olarak izlenebilir ve denetlenebilir 400 toplu taşıma aracında hizmete girdi. Revizyon projesi kapsamında Artuklu ilçesi ile mahalleleri, Kızıltepe ilçesi ve mahalleleri, Derik, Midyat, Nusaybin ilçeleri ve Kızıltepe-Artuklu arasında dönüşümü ve yeni hat planlamaları tamamlanan toplu taşıma araçların tamamında Mardin Kart ile seyahat etme dönemi başladı. Artuklu Üniversitesi Kampüsü Edebiyat Fakültesi otobüs durağı önü, Mardin Devlet Hastanesi otobüs durağı önü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı otobüs durağı önü, Birinci Cadde Cumhuriyet Meydanı otobüs durağı yanı ve Kızıltepe İlçe Otogarı olmak üzere 5 farklı noktaya Mardin Kart dolum otomatları yerleştirildi. Mardin Kart, Artuklu Ravza Caddesi ve Kızıltepe İlçe Otogarı İçi Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasındaki irtibat bürolarından ve kent genelinde bulunan 29 noktadaki bayilerden temin edilerek dolumları sağlanabilecek.


Gazi ve eşleri, şehit eşleri, çocukları, anne ve babaları, vazife malulü, eşi, anne ve babası, evli olmayan ve 25 yaşını aşmamış çocukları, milli sporcular, sarı basın kartı sahipleri, emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı personelleri, posta dağıtıcıları, belediye zabıtaları, yüzde 40 ve üzeri engelli, yüzde 70 ve üzeri engelli refakatçileri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ücretsiz seyahat için, öğrenciler ise indirimli seyahat için Mardin kartlarını irtibat bürolarından temin edebilecek. App Store ve Google Play Store üzerinden indirilecek Mardin kart mobil uygulaması ve internet üzerinden de kart dolumu imkanın sağlandığı Elektronik Ücret Toplama Sisteminde kare kod ile toplu taşıma araçlarına biniş yapılabilmesinin yanı sıra temassız kredi ve banka kartları ile biniş gibi birçok hizmet sunuldu. Ayrıca kullanabilir yakın noktalar, bayi bilgileri, nasıl giderim sekmesi ile gitmek istenilen yere kolayca ulaşabilecek hatlar, durak noktalarına ve fiyat tarifelerine de ulaşılabilecek. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:34 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı         
15:10
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 18:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]