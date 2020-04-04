Mardin'de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kartı dönemi başlatıldı.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca konforlu ulaşım sağlamak için Mardin Toplu Ulaşım Sistemi'nde (MARTUS) başlattığı üç aşamalı revizyon çalışmalarının son aşaması olan toplu taşımada akıllı kart uygulamasına geçmek için çalışmalar tamamlandı. Donanım ve altyapı çalışmaları tamamlanan Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kart, engelli erişimine uygun, araç takip ve kamera sistemleri ile anlık olarak izlenebilir ve denetlenebilir 400 toplu taşıma aracında hizmete girdi. Revizyon projesi kapsamında Artuklu ilçesi ile mahalleleri, Kızıltepe ilçesi ve mahalleleri, Derik, Midyat, Nusaybin ilçeleri ve Kızıltepe-Artuklu arasında dönüşümü ve yeni hat planlamaları tamamlanan toplu taşıma araçların tamamında Mardin Kart ile seyahat etme dönemi başladı. Artuklu Üniversitesi Kampüsü Edebiyat Fakültesi otobüs durağı önü, Mardin Devlet Hastanesi otobüs durağı önü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı otobüs durağı önü, Birinci Cadde Cumhuriyet Meydanı otobüs durağı yanı ve Kızıltepe İlçe Otogarı olmak üzere 5 farklı noktaya Mardin Kart dolum otomatları yerleştirildi. Mardin Kart, Artuklu Ravza Caddesi ve Kızıltepe İlçe Otogarı İçi Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasındaki irtibat bürolarından ve kent genelinde bulunan 29 noktadaki bayilerden temin edilerek dolumları sağlanabilecek.



Gazi ve eşleri, şehit eşleri, çocukları, anne ve babaları, vazife malulü, eşi, anne ve babası, evli olmayan ve 25 yaşını aşmamış çocukları, milli sporcular, sarı basın kartı sahipleri, emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı personelleri, posta dağıtıcıları, belediye zabıtaları, yüzde 40 ve üzeri engelli, yüzde 70 ve üzeri engelli refakatçileri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ücretsiz seyahat için, öğrenciler ise indirimli seyahat için Mardin kartlarını irtibat bürolarından temin edebilecek. App Store ve Google Play Store üzerinden indirilecek Mardin kart mobil uygulaması ve internet üzerinden de kart dolumu imkanın sağlandığı Elektronik Ücret Toplama Sisteminde kare kod ile toplu taşıma araçlarına biniş yapılabilmesinin yanı sıra temassız kredi ve banka kartları ile biniş gibi birçok hizmet sunuldu. Ayrıca kullanabilir yakın noktalar, bayi bilgileri, nasıl giderim sekmesi ile gitmek istenilen yere kolayca ulaşabilecek hatlar, durak noktalarına ve fiyat tarifelerine de ulaşılabilecek. - MARDİN