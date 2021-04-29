Mardin'de "Toprak Koruma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Mardin'de Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Dara Salonunda Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin verimli kullanılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirde tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ile çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımın sağlanması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, ülkenin buğday ihtiyacı başta olmak üzere arpa, mercimek ve mısır gibi önemli hububat ürünleri ihtiyacının karşılandığı Mardin'de tarım arazilerinin korunmasının herkesin öncellikli görevlerinin başında geldiğini söyledi.

Demirtaş, "Sahip olduğumuz bereketli ovamızın tarım arazilerini korumanın yanında aynı zamanda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir Mardin bırakmak için yeşil alanlarımızı da korumalıyız." dedi.

Toplantı, gündem maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan değerlendirme ile sona erdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası, Tema Vakfı temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.