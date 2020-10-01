Mardin'de "torbacı" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adreslerine düzenlenen operasyonda M.G, S.G, B.G. ve A.G. yakalandı.

Narkotik köpekler Sabuh ve Cilve ile söz konusu adreslerde yapılan aramada poşetler halinde 358,62 gram toz esrar, 9,52 gram esrar tohumu ele geçirildi. M.G'nin evinde ise av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.