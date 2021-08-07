Mardin'de toz bulutu, Diyarbakır'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Mardin'de toz bulutu, Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

SURİYE'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

SURİYE'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da ise sağanak yağış etkili oldu. Mardin'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü karayollarında araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin cam ve kapılarını kapatmak zorunda kaldı. DİYARBAKIR'DA DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU DİYARBAKIR'DA DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU Diyarbakır'da ise yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak iş yerlerine sığındı. Alipınar Köprüsü yakınlarında ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı. :



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