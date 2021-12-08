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Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

08.12.2021 15:59
Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'in sınır ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'in sınır ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.

Mardin'de toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla döndü. Toz bulutunun geldiğini görenler ağız ve burunlarını maske ile kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların toz bulutu süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.


Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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