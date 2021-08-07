Mardin'de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Mardin'de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde toz bulutu rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi MARDİN - Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde toz bulutu rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Suriye kaynaklı toz aşınımı öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine ulaştı. İlçe merkezinde rüzgarın da etkisiyle etkisini artıran toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar toz bulutuna maruz kalmamak için iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar evlerinin pencerelerini ve balkon kapılarını kapattı. Toz bulutu nedeniyle gök yüzünün sarıya büründüğü görüldü.

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