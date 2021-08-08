Mardin'de toz fırtınası etkili oldu - Son Dakika

SURİYE'den gelen toz fırtınası, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır boyunca etkili oldu, vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açmadı.

Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.