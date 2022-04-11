Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü

11.04.2022 16:35
Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü

TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Mardin'de kent merkezinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oluşan toz bulutuyla bazı noktalarda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatırken, evlerin balkonları ve araçlar da bu durumdan etkilendi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Salı gününün ilk saatlerinden itibaren de yüksek kesimlerde 'zirai don' tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.


Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü
Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü
Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü
Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü
Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü
Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü
Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü
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Suriye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de toz taşınımı; görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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