MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

11.04.2022 17:15

TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Mardin'de kent merkezinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oluşan toz bulutuyla bazı noktalarda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatırken, evlerin balkonları ve araçlar da bu durumdan etkilendi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Salı gününün ilk saatlerinden itibaren de yüksek kesimlerde 'zirai don' tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

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Suriye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ - Son Dakika


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