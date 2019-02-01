Mardin'de Trafik Denetimleri
1 saat önce
Mardin'de geçen ay trafik denetimlerinde 799 bin 531 lira ceza uygulandı.
Mardin
'de geçen ay trafik denetimlerinde 799 bin 531 lira ceza uygulandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri belirli saatlerde Mardin- Diyarbakır
, Mardin- Midyat
, Mardin- Nusaybin
ve Mardin- Kızıltepe
kara yolunda ve şehir içinde sürücülerin hız limitlerine uyması için denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde, hız sınırının yanı sıra emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunanlara ceza uygulanıyor. Kentte geçen ay gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 445 araca trafik kurallarını ihlal ettikleri için 799 bin 531 lira ceza kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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