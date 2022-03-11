Mardin'de trafik kazaları Elektronik Denetim Sistemi ile azaltılacak - Son Dakika
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Mardin'de trafik kazaları Elektronik Denetim Sistemi ile azaltılacak

11.03.2022 11:30
Mardin'de trafik kazaları Elektronik Denetim Sistemi ile azaltılacak

Mardin'de 5 noktada kurulacak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Mardin'de 5 noktada kurulacak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların yaşandığı devlet yollarında trafik akışını kontrol altına almak için Elektronik Denetleme Sistemi projesi çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların tamamlandığı İzleme ve Görüntüleme Merkezinin ardından kent genelinde 5 noktada, 20 koridorda 126 kamera ile trafik akışı takip edilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile İzleme ve Görüntüleme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu hakkında Ulaşım Daire Başkan Vekili Ertan Taşdemir'den bilgi alan Demirtaş, AA muhabirine, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde uyumunun sağlanması ve trafik durumunun izlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Merkezin tamamlandığını ve en kısa sürede Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçeleri ile Mardin Diyarbakır kara yolanda 5 noktada 126 kameranın yerleştirileceğini kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Amacımız hem can güvenliğini sağlamak, araçların çok hızlı gitmesini önlemek hem de güvelik açısından aranan araçları ve şahısları çok rahat bir şekilde tespit etmek. En kısa sürede bitirerek faaliyete geçireceğiz. Trafik kazalarını önleyecek, can güvenliğini sağlayacağız. İnşallah kısmet olursa trafik kazalarının en aza indireceğiz."

Vali Demirtaş, daha sona Toplu Taşıma İzleme Merkezinde de yaptığı incelemelerin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de trafik kazaları Elektronik Denetim Sistemi ile azaltılacak - Son Dakika


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