Son Dakika Haberleri: Mardin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Mardin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu.

Mardin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkyaka köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin ve Mazıdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:04 Kaynak: İHA
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