Son Dakika Haberleri: Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

13 dakika önce

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selim O. idaresindeki 63 UUE 424 plakalı hafif ticari araç, Büyük Boğaziye mevkisinde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hüseyin Hamdo'nun (34) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Hamdo ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Ferac Halif, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Hamdo yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Halif'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:48 Kaynak: AA

Suriye, Kızıltepe, Mardin, Güncel
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