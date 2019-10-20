Son Dakika Haberleri: Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı
Son Dakika Güncel Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı

55 dakika önce

Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Kızıltepe karayolunda Tilkitepe Mahallesinde meydana geldi.

Yusuf B. yönetimindeki 47 AAJ 015 plakalı otomobil, Sinan G. yönetimindeki 33 DHU 92 plakalı pikap ile Orhan S. yönetimindeki 06 BNA 822 plakalı cipin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, Yusuf B., Mervan Yılmaz, Emrullah B., Cengiz G., Sinan G., Kasım G., Hamit G. ve Orhan S. tedavi altına alınırken, otomobilde olduğu bildirilen Mervan Yılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mervan Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili jandarma ve Bölge Trafik ekipleri soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

(İHA)

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı

Ahmet Bektaş, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:35 Kaynak: İHA
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