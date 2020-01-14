Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Taşkın yönetimindeki 47 T 0075 plakalı taksi, Kamor Millet Bahçesi mevkisinde, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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