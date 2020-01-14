Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Taşkın yönetimindeki 47 T 0075 plakalı taksi, Kamor Millet Bahçesi mevkisinde, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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