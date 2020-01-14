Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Taşkın yönetimindeki 47 T 0075 plakalı taksi, Kamor Millet Bahçesi mevkisinde, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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