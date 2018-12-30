Son Dakika Haberleri: Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'in Ömerli ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'in Ömerli ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin-Ömerli karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 47 M 0123 plakalı minibüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen henüz şoförünün ismi öğrenilemeyen 47 BA 660 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede araçlarda bulunan Şeyhmus Çakar ve Safiye Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin'deki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:38 Kaynak: İHA

Ömerli, Mardin, 3. Sayfa
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