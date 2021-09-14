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Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

14.09.2021 09:48
Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil, Mazıdağı, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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