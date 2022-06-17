Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükboğaziye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i çocuk toplamda 4 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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