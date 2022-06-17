Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

17.06.2022 14:40
Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükboğaziye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i çocuk toplamda 4 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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