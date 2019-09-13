Son Dakika Haberleri: Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
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Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

4 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Bahri Orhan yönetimindeki 33 BHA 02 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin- Midyat kara yolunun 3. kilometresinde şarampole devrildi.

Yaralanan ikisi çocuk 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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