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Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı

11.11.2021 13:04
Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı

Mardin'in Midyat ile Dargeçit ilçeleri arasında bulunan karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ile Dargeçit ilçeleri arasında bulunan karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Midyat-Dargeçit karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AR 988 plakalı, Hundai markalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada aracın içinde bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartırken, yaralılar ambulans ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı
Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı
Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı
Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı

Dargeçit, Tragger, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika


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