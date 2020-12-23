Mardin'de trafoda patlama anı kamerada - Son Dakika

Mardin'de trafoda patlama anı kamerada

23.12.2020 11:13
Mardin'de trafoda patlama anı kamerada, System.String[]

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak sırasında trafo patladı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak sırasında trafo patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi Gazi Caddesi'nde dün gece sağanak sırasında elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamadan sonra çıkan yangın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, mahalle elektriksiz kaldı. Yükselen alevler çevreyi aydınlatırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi. DEDAŞ ekiplerinin trafoya gelen elektriği kesmesinin ardından alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, trafonun onarım çalışmasını yaparken, mahalleli geceyi karanlıkta geçirdi.


Mardin'de trafoda patlama anı kamerada
Mardin'de trafoda patlama anı kamerada
Mardin'de trafoda patlama anı kamerada
Mardin'de trafoda patlama anı kamerada

Gazi Caddesi, Mazıdağı, Patlama, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de trafoda patlama anı kamerada - Son Dakika


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