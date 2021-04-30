Mardin'de TSK ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de TSK ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Barış Pınarı harekat bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan programı düzenlendi

MARDİN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Barış Pınarı harekat bölgesindeki 82 öğrenci Mardin'e getirilerek giyim yardımı, yemek ve eğlence programı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere giyecek yardımı, Evliya Çelebi Mesleki Teknik Lisesi'nde yemek verildi. Artuklu Üniversitesi kampüsünde öğrenciler için düzenlenen eğlence programının ardından öğrencilere hediye dağıtımı yapıldı. Her yıl dünyanın değişik ülkelerinden çocukları ağırladıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, "Dünyanın değişik ülkelerinden çocukları ağırlıyorduk geçtiğimiz yıllarda. Bu yıl salgının etkisiyle bunu yapamadık" dedi.

Suriyeli öğrencileri Mardin'de ağırlayıp 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istediklerini kaydeden Polat, "Bizde Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencileri ilimizde ağırlayıp onlarla 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. 82 öğrencimiz ve 6 öğretmenimizi Suriye'den aldık. Öğrencilerimizin giyimini kuşamını temin ettik. Onlarla beraber bir gün boyunca eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Masal dinleyeceğiz ve tekrar ülkelerine uğurlayacağız" diye konuştu.