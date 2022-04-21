Mardin'de Turizm Haftası etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Turizm Haftası etkinliği

21.04.2022 10:31
Mardin'de Turizm Haftası etkinliği

Mardin'de Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin'de Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Turizm Haftası dolayısıyla "Mardin Turizmi Üzerine Güncel Konular" paneli gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, panelde turizmine katkı amaçlı yaptıkları hizmetleri ve projeleri aktardı.

"Mardin'de salgına rağmen geçen yıl 500 binin üzerinde turist ağırlandı. Günübirlik gelen turist sayısı ise 3 milyon. Gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık bir masal şehrin, bir açık hava müzesinin tam ortasındayız. Tüm bu özellikleriyle aslında yüksek bir turizm potansiyelinin de üzerinde oturmaktayız." diyen Demirta, hayata geçirecekleri projelerle kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Panele, turizm acentesi temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençliğin Gözünden Mardin" temalı resim sergisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelkenciler gösteri sundu, resim sergisi açıldı Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelkenciler gösteri sundu, resim sergisi açıldı Turizm elçisi Korzay, Midyat tarihini tanıttı Turizm elçisi Korzay, Midyat tarihini tanıttı

Artuklu Üniversitesi, Turizm Haftası, Mardin, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Turizm Haftası etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
10:23 Okan Buruk'tan Cimbom'a yeşil ışık! "En büyük mutluluk Galatasaray'da olmaktır"
10:23 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'ün düştüğünü resmen açıkladı: Ele geçirdik!
10:21 Sosyal medya kullanıcısı 'Cumhur Frankfurt' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan özür diledi
10:19 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ artık bıyıklı
10:12 Pakistanlı patrondan Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara garantili oturum izni: Hem de sahte belgelerle
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:39:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Turizm Haftası etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement