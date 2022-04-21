Mardin'de Turizm Haftası etkinliği - Son Dakika

Mardin'de Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Turizm Haftası dolayısıyla "Mardin Turizmi Üzerine Güncel Konular" paneli gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, panelde turizmine katkı amaçlı yaptıkları hizmetleri ve projeleri aktardı.

"Mardin'de salgına rağmen geçen yıl 500 binin üzerinde turist ağırlandı. Günübirlik gelen turist sayısı ise 3 milyon. Gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık bir masal şehrin, bir açık hava müzesinin tam ortasındayız. Tüm bu özellikleriyle aslında yüksek bir turizm potansiyelinin de üzerinde oturmaktayız." diyen Demirta, hayata geçirecekleri projelerle kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Panele, turizm acentesi temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençliğin Gözünden Mardin" temalı resim sergisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.