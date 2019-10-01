Mardin'de turizm rekoru kırıldı hedef yıl sonuna kadar 5,5 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin'e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık dedi.

Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran ve binlerce yıllık geçmişe sahip Mardin'de inanç ve kültür turizmi hareketliliği sonbaharla birlikte devam ediyor. Kente gelen günübirlik yerli ve yabancı turist sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. 2018 yılının ilk 9 ayında 580 bin kişinin yatılı, 2 milyon 250 bin kişinin de günü birlik ziyaret ettiği Mardin'de bu sayı, bu yılın ilk 9 ayında 800 bin yatılı olmak üzere günü birlik ziyaretçiler ile birlikte 4 milyona ulaştı.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 95

Toplam 6 bin 200 yatak kapasiteli 63 turizm tesisinin bulunduğu Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı, bin 388 tescilli eser bulunuyor. Turist akışının yıl sonuna kadar devam etmesi beklenirken, otellerde doluluk oranı yüzde 95. Hafta sonları ise yer bulmak neredeyse imkansız. Camileri, manastırları, medreseleri ve kiliseleri, eşsiz taş mimarisi konakları ile birbirinden farklı onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentte yaşanan hareketlilik esnafı da sevindiriyor.

'ŞU ANA KADAR BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFE YÜZDE 80 ULAŞTIK'

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in turizmde özellikle son 2 yılda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yıl sonuna kadar kentte 5,5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini söyledi. Vali Yaman, 'Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı, 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık. Bu hedefimize ulaşmak için hazırladığımız proje ve çalışmalarımız sürecek. Her şey Mardin için yapılacak dedi.

'MARDİN ARTIK BİR MARKA ŞEHİR OLDU'

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Güngör de tarihi kentte yaşanan turizm hareketliliğinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Mardin'in artık bir marka şehri olduğunu söyledi. Güngör, 'Şu anda turizmin son çeyreğindeyiz. Mardin'e gelen tur sayısı gün geçtikçe artıyor. Sıcak balon turizmiyle birlikte Midyat'a, Kasımiye'ye, Deyrul-Zafaran'a, Dara'ya yapılan ziyaretlerle 5 milyon turist hedefini sağlayacağız. Tabi Mardin'in çıtası gün geçtikçe büyüyor. Mardin artık bir marka şehir oldu. İnanç ve kültür turizminde de ciddi bir seviye geldik. O açıdan 2019 hedefimize ulaştıktan sonra artık 2020 hedefimizi ve bununla ilgili altyapıyı sağlamak için de oturup konuşacağızö diye konuştu.

'MARDİN'E GELEN HİÇBİR MİSAFİRİMİZİN KAFASINDA ARTIK GÜVENLİK KAYGISI YOK'

Otel yöneticisi Ümran Yeniay, Mardin'de oluşan huzur ve güven ortamıyla gelen misafirlerin güvenlik kaygısı yaşamadıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi

Önümüzdeki ay için bile rezervasyonlarımız dolu. Bu artışın arka planında hazırlanan proje ve etkinliklerin yanında yatak sayısındaki artış çok etkili oldu. İklimlerin biraz daha kayması, havaların güzel gitmesi, serin geçmesi etki oldu. Bu artışa gerçekten seviniyoruz. Mardin'e gelen hiçbir misafirimizin kafasında artık güvenlik kaygısı yok. Batıdan bu tarafa gelen akış ve insanların buradaki yaşadıklarını doğru bir şekilde aktarması ile artık insanların önyargısı da bir bir kırılıyor. Artık terör olayları ile ilgili bir sıkıntı, özellikle bu sene böyle bir tedirginlik kalmadı. İşte Mardin'in özellikle güven veren bir şehir olması hasebiyle 5 milyon sınırını rahat bir şekilde aşacak.