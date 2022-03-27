Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı

27.03.2022 18:17
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 18 ilden 44 yamaç paraşütü pilotu katıldı.

İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'nden gerçekleştirilen uçuşlarda, paraşütleriyle gökyüzünde süzülen sporcular, hedef noktasına iniş yapmaya çalıştı.

Yarışlar sonunda genel klasmanda Adem Keskin birinci, Şit Atış ikinci, Yılmaz Toksoy üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Kübra Bozlak birinci, Elifnur Bitmez ikinci, Nevruz Atış Palamut da üçüncü sırada yer aldı.

Kulüp klasmanında da İnegöl Belediye Gençlik birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik verdi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bölgede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından asayiş ve terör olaylarının azalmasıyla bu tür etkinlikleri artırmaya başladıklarını söyledi.

Etkinliklere vatandaşların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Demirtaş, "Bir taraftan istihdam ve yatırımları, diğer taraftan da bu tür festival ve etkinlikleri artıracağız. Memleketimizin birlik ve beraberliğinin artması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Demirtaş, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmetle andıklarını belirtti.

Kaymakam Evren Çakır da etkinliğin, ilçenin gelişimi, gençlerin sporu benimseyip sportif beceriler kazanması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan da 18 ilden 41'i erkek toplam 44 sporcunun katıldığı yarışmaya katkı verenlere teşekkür etti.

Yarışmaya Mardin'den katılan Kübra Bozlak ise birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

YORUMLAR
500

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement