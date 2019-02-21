Son Dakika Haberleri: Mardin'de Uçurtma Kültürü Geleceğe Taşınıyor

Mardin'de Uçurtma Kültürü Geleceğe Taşınıyor

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca, şehrin kültürel değerlerinden uçurtmanın, gelecek nesillere aktarılması amacıyla tarihi konakta "Uçurtma Atölyesi" açtı.

Mardin'de Uçurtma Kültürü Geleceğe Taşınıyor, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca, şehrin kültürel değerlerinden uçurtmanın, gelecek nesillere aktarılması amacıyla tarihi konakta "Uçurtma Atölyesi" açtı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentin önemli kültür değerlerinden uçurtmayı, çocuk ve gençlere öğreterek geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Mardin'in konumu itibariyle uçurtma uçurmaya en elverişli illerin başında geldiğine işaret eden Yaman, "Bundan dolayı uçurtma kültürü vatandaşlar arasında önemli bir yere sahip. Biz de bu kültürün gelecek nesillere aktarılması hem de profesyonel uçurtma yapmaları için atölyemizi açtık. Şehir merkezinde yaklaşık 700 öğrencimize profesyonel uçurtma yapmayı öğrettik." dedi.

"Öğrencilerin el becerileri gelişiyor"

Eğitmen Zahit Mungan ise yüzyıllardan beridir Mardin'de uçurtma kültürünün var olduğu belirtti.

Atölyede uçurtmanın geçmişiyle ilgili belgesel izlettiklerini aktaran Mungan, "Öğrencilerimize burada aşama aşama uçurtma yapmayı öğretiyoruz. Atölyeye gelemeyen kırsal mahalledeki okullara giderek öğrencilere eğitim veriyoruz. Aynı zamanda yaptığımız uçurtmaları boş arazilerde öğrencilerle uçuruyoruz. Öğrencilerin el becerisi gelişiyor. Çocukların yüzlerini güldürüyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel
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