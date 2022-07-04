Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, turnuvaya katılan sporculara ve organizasyonda görev alan antrenörlere teşekkür etti.

Mardin 'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Sümer Gıda Uluslararası Yaz Kupası Satranç Turnuvası sona erdi.

Kaynak: AA

gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de 'Uluslararası Yaz Kupası' satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

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