Mardin'de üniversite ile kamu ve iş dünyası buluşması - Son Dakika
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Mardin'de üniversite ile kamu ve iş dünyası buluşması

6 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda iş dünyası ve kamu temsilcileri buluştu.

Mardin'de üniversite ile kamu ve iş dünyası buluşması, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda iş dünyası ve kamu temsilcileri buluştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirliği Kurul Başkanı Doç. Dr. Feridun Bilgin'in organize ettiği, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın başkanlık ettiği toplantıya, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Mardin MÜSİAD Başkanı Mehmet İleri, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ve Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun'un da bulunduğu iş adamları, kamu temsilcileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Şahtana Konağında gerçekleştirilen toplantıda, Mardin'de istihdam imkanlarının tespiti ve yeni iş imkanlarının artırılması, geniş tarım ürünleri yelpazesine sahip olan kentte ürün çeşitliliğinin, verim ve kalitenin artırılması, yeni pazar arayışlarıyla ilgili alan çalışmalarının yapılması, coğrafi işaret alan 'Mardin bulguru' tanıtımı, Londra'da düzenlenen ve dünya genelinde 430 markanın katıldığı yarışmada birinci seçilen Derik zeytininin tanıtımının yapılması ile ekim alanlarının artırılması, turizmde yol haritası belirlenmesi, tarım ürünlerinden uluslararası düzeyde marka geliştirme konuları ele alındı.

Rektör Özcoşar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bünyesinde, Mardin'deki iş dünyasının ihtiyaçları ve sorunlarının çözümüne yönelik projeler ve akademik çalışmalar başlatılmasının önemine değindi.

Özcoşar, üniversite-kamu ve iş dünyası arasında gerçekleşecek ortak projelerin tespiti ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için söz konusu tarafların temsilcilerinin yer aldığı bir kurulun oluşturulmasının önemli bir husus olduğu görüşüne varıldığını kaydetti.

Artuklu Üniversitesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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