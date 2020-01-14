Mardin'de üniversite öğrencilerden biri "Rektör Danışmanı" olacak - Son Dakika
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Mardin'de üniversite öğrencilerden biri "Rektör Danışmanı" olacak

6 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite öğrencilerinden birini seçimle rektör danışmanı yapacak.

Mardin'de üniversite öğrencilerden biri

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite öğrencilerinden birini seçimle rektör danışmanı yapacak.

Rektör Özcoşar, yaptığı açıklamada, üniversitenin yeni yönetim ve eğitim politikalarının bir gereği olarak öğrencilerinden birinin rektör danışmanı seçilmesi düşüncesinin ortaya çıktığını söyledi.

Öncelikle üniversitenin yeni yönetim anlayışı çerçevesinde, üniversiteyle bir şekilde ilişkili bütün kesimleri belli oranlarda yönetimin bir parçası ve paydaşı haline getirmeyi planladıklarını kaydeden Özcoşar, "Bunun ilk aşamalarından biri öğrencilerimiz arasından rektör danışmanı seçilmesi ama sadece bununla sınırlı kalmayacak." dedi.

Üniversiteye katkı sunacak kişi, kurum ve kuruluşları üniversitenin paydaşı haline getireceği farklı uygulamalarının bulunduğunu aktaran Özcoşar, bunları daha kalıcı ve etkili bir formata dönüştürme çalışmalarının olacaklarını aktardı.

Özcoşar, şöyle dedi:

"Öğrencilerimiz bir iç paydaş karar süreçlerinde daha etkin yer almasının üniversitemizin ruhunu da yansıtacak bir uygulama olacağına inanıyoruz. Ayrıca bu uygulamanın üniversitemizde iç iletişimi geliştireceğiniz düşünüyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi kimliğinin oluşmasına ve öğrencilerimizde aidiyet bilincinin gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum. Öğrencilerimizde özgüvenin gelişmesi bir başka beklentimiz."

Seçilecek danışmanın görev yetkileri ve ücretinin çok merak edildiğini belirten Özcoşar, "Açıkçası üniversite yönetimindeki görev, yetki ve statü bağlamında fark olmayacak. Mesela öğretim üyesi danışmanlar gibi öğrenci danışmanın da odası olacak. Diğer danışmanların katıldıkları toplantılara onlar da katılacak. Elbette bir öğretim üyesi maaşı vermeyeceğiz. Ama burs ücret arası bir formülümüz olacak." ifadelerini kullandı

Özcoşar, uygulamanın öğrenciler arasında da bir heyecan yarattığını belirterek, önemli geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Artuklu Üniversitesi, İbrahim Özcoşar, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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