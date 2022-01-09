Mardin'de üniversite öğrencileri kitap bağışında bulundu - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğrenciler, ilkokul ve lise öğrencileri için kitap bağışladı.

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında öğrenciler, "Her atık çöp değildir" ve "Bir kitap bin umut" sloganı ile Akbağ İlkokulu ve 75. Yıl Cumhuriyet Sağlık Lisesi kütüphanesine yaklaşık 500 kitap bağışında bulundular.

Öğretim görevlisi Mehmet Veysi Bora ve öğrenciler, kendilerine her konuda destek olan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a teşekkür etti.