Son Dakika Haberleri: Mardin'de üniversite öğrencileri "terör" konusunda bilgilendirildi
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Mardin'de üniversite öğrencileri "terör" konusunda bilgilendirildi

7 saat önce

Mardin'de üniversite öğrencilerine "terör" konusunda bilgi verildi.

Mardin'de üniversite öğrencileri

Mardin'de üniversite öğrencilerine "terör" konusunda bilgi verildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde açtığı stantta öğrencilerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi amacıyla broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın da katıldığı etkinlikte ilk gün bin öğrenci FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör ve suç örgütlerine karşı bilgilendirilirken, 5 günde 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunda görevli Döndü Polat Yılmaz, özellikle birinci sınıf öğrencilerini bilgilendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ayrıca emniyet öğrenci ilişkilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bir sıkıntı veya ihtiyaçları olduğunda bizlere ulaşabileceklerini söylüyoruz. Şubemize davet ediyoruz, çay içiyoruz. Öğrencilerle emniyet arasındaki ilişkiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Dün itibari ile başladık, yaklaşık bin kişiye ulaştık. 5 gün boyunca buradayız, hedefimiz 5 bin kişiye ulaşmak."

"Onlar sayesinde inşallah daha güzel okuyacağız"

Öğrencilerden Hatice Yiğit ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu tür bilgilendirmelerinin önemli olduğunu aktararak, "Polis ağabeylerimiz burada bizi bilgilendirdiler, uyardılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde inşallah daha güzel okuyacağız." dedi

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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