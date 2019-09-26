Son Dakika Haberleri: Mardin'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi
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Mardin'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi

1 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik oryantasyon ve tanışma programı düzenlendi.

Mardin'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığınca, yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik oryantasyon ve tanışma programı düzenlendi.

Üniversitenin farklı akademik programlarına kayıt yaptıran 2 binin üzerinde öğrencinin katıldığı program, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, etkinlikte, üniversite olarak akademik ve yapısal alanda büyük ilerlemelerin kaydedileceği yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Özcoşar, "Kadim medeniyetlere ait köklerin bulunduğu Mardin şehri, tarihin derinliklerinden gelen farklılıkları kültürel yaşamına, çarşısına, evlerine, yollarına ve şehrin her noktasına ilmek ilmek işlemiş benzersiz bir şehirdir. Siz değerli öğrencilerimizin de bu şehirde bulunmaktan ve Artuklu Üniversitesinde öğrenim görmekten büyük keyif alacağına inanıyorum." dedi.

Etkinlikte, Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Meridin Müzik Topluluğu konser verdi.

Etkinlik kapsamında kentin tarihi mekanlarına yönelik gezi düzenlendi.

Artuklu Üniversitesi, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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