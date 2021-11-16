Mardin'de üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü - Son Dakika

Mardin'de üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Mardin'in Artuklu ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızın kaldığı yurtta 8'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızın kaldığı yurtta 8'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Mardin Kredili Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Öğrenci Yurdunda kalan Artuklu Üniversitesi ebelik birinci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda Aygün'ün 8'inci katta bulunan odasının penceresinden intihar ettiği iddia edildi. Aygün'ü gören öğrencilerin çığlıkları ile olay fark edildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün, hayatını kaybetti. - MARDİN

Son Dakika

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Profilo resmen iflas etti