Mardin'de üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızın kaldığı yurtta 8'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Mardin Kredili Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Öğrenci Yurdunda kalan Artuklu Üniversitesi ebelik birinci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda Aygün'ün 8'inci katta bulunan odasının penceresinden intihar ettiği iddia edildi. Aygün'ü gören öğrencilerin çığlıkları ile olay fark edildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün, hayatını kaybetti. - MARDİN