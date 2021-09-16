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Mardin'de üretilen kolonyalar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Mardin'de üretilen kolonyalar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

16.09.2021 00:57
Mardin'de üretilen kolonyalar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor, System.String[]

Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler üretimi kentte yapılan kolonyalara yoğun rağbet gösteriyor.

Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler üretimi kentte yapılan kolonyalara yoğun rağbet gösteriyor.

Artuklu ilçesinde üretilip satılan Mardin kolonyaları yoğun ilgi görüyor. Mardin'de yetişen meyve ve yapılan karışımlardan üretilen kolonyalar pandemi sonrasında sahip oldukları koku ve dezenfektan özelliği ile rağbet görüyor. Mardin'de hemen hemen herkesin gelen misafirleri kolonya ile karşıladıklarını belirten kolonya üreticisi Abdülkadir Aksoy, "Yani güzel kokuyla karşılarız. Birinci caddenin tamamında esnafın birçoğunda bu vardır. Bu da tabii gelen misafirlerimizin çok hoşuna gidiyor. Kokuyla karşılanmak zaten bu bir kültürdür. Bu Anadolu'nun kültürüdür. Bizde de bir kültürün ve misafirperverliğin de göstergesidir. Çünkü bayramlarda özellikle mesela kolonya kapıdaki misafire ikram edilir" dedi.

"Kolonya ikram etmek Mardin'e her gün bayram havası yaşatıyor"

Kolonya ikram ettikleri yerli ve yabancı turistlerin Mardin'de üretilen kolonyaları da satın aldıklarını söyledi. Aksoy, "Gelen yabancı arkadaşlar mesela dışarıdan, farklı illerden gelen misafirleri mutlu ediyor. Burada fabrika satış mağazamız var. Üretim yerimiz Mardin organizede. Burada da bir şubemiz var. Mardin kolonyaları üzerine üretim yapıyoruz. Yaklaşık 30 çeşit kokumuz var. Bu kokularımız içerisinde tabi ki Türkiye'nin genelini kapsayan kolonyalarımız. Ama özel Mardin'e özgü olan kokularımız var. Mesela Mardin meyvelerinden yaptığımız bir kolonyamız var. Kolonyamızın içerisinde Mardin'de yetişen Yeşili'de yetişen kirazın, Kızıltepe'de yetişen karpuzumuz ve Midyat'ta yetişen kavunumuz bunların üçünden düşünerek böyle bir Mardin meyvelerinden bir koku yaptık. Onun dışında farklı korkularımız Mardin kokusu dediğimiz, ondan sonra Mardin'in bıttım ve nergis karşımı bir de başka karışımlar Mardin'e özgü karışımların olduğu Mardin korkularımız var. Mardin gecelerimiz var. Mesela Türkiye'nin her tarafında Mardin'e de özel olarak yetişen incirimiz mesela çok güzel bir incir kokumuz var. Şimdi kolonya kültürü aslında temel olarak baktığımız zaman Anadolu'nun birçok bölgesinde var. Özellikle temizlik noktasında kolonya kültürü önemli. Ama Mardin'de özellikle kolonyanın tanıtımı tüketimi ve son dönemde özellikle dinler ve kültürler şehri olduğu için mesela Süryanilerin farklı bir koku anlayışları var. Burada yaşayan Arap kökenli, Kürtler, Türkler ve yabancı kesimin farklı kültürleri var" diye konuştu.

"Mardin kozmopolit bir şehir burada yaşayan her ırkın farklı koku kültürü var"

Mardin'in kolonya kültüründe iyi bir konumda olduğunu ifade eden Aksoy, "O yüzden şuan Mardin kolonyaları açısından baktığınız zaman dışarıdan birçok misafirimiz geldiğinde Mardin'de bu kadar çok kolonya kültürünü olduğu söylediğiniz ve gördükleri zaman şaşırıyorlar. Ama Mardin bu konuda inşallah hem burada bölgede hem de Türkiye'de ön plana çıkacaktır. En çok şuan bizde en çok satılan Mardin'in meyvelerinden yaptığımız dediğim gibi kiraz, kavun, karpuzdan yaptığımız bu kokular. Mardin kokusu özellikler çok satılıyor. Bir de buralara özgü mesela reyhan dediğimiz fesleğendir. Fesleğen çiçeği buralarda hemen hemen her evin balkonunda her evin bahçesinde görebiliriz. Mesela o tarz yöresel kokularımız özellikle turistlerimizi ve yabancı misafirlerimiz ve yerli halkımız tarafından tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

"Fiyat anlamında müşterilerimizi rahatsız etmiyoruz"

Fiyat anlamında müşteriyi rahatsız etmediklerini dile getiren Aksoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kokularımız özel ama yani kokularımızın özelliği dışında biz onu çok fazla fiyata satmıyoruz. 430 milim bir kolonyamız var bu 30 liradır. 240 milim var o da 20 liradır. Yani vatandaşlarımızı hem de gelen misafirlerimizi turistlerimizi fiyat konusunda rahatsız etmiyoruz".

Mardin kolonyalarının pandemi nedeniyle hijyen açısından rağbet gördüğünü belirten esnaf Murat Aydınalp, "Limon kolonyasından sonra Mardin kolonyası daha çok tercih ediliyor. 80 derecedir dezenfektan özelliği de var. Çeşit çeşit kolonyalarımız var. Bizim Mardin'de özgü bir kolonya çeşitlerimiz var. Mardin kolonyası bir tanesi nergis safran bıttım. Özelliği stres alıp cildinizi yumuşatıyor. Toplam 4 tane seçtiğimiz var. Kahve, incir ve reyhan kolonyalarımız var. İncir Dara'da yetişiyor. Son olarak ta Mardin geceleri var. İçinde lavro ağacı kökü var. Parfümlü kolonyadır. İkinci olan Türk kahvesinden yapılmış bir kahve kolonyası. Mardin geceleri parfümlü kolonya de içinde lavro ağacı kökü var. Badem şekeri ile aynı şekilde yapılmış. Mardin geceleri maviliğini badem şekeriyle yapılmış olan lavro ağacı kökünden alıyor. Parfümlü kolonyadır. Serinletiyor, ferahlık veriyor" dedi. - MARDİN

Artuklu, Türkiye, Bayram, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de üretilen kolonyalar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mardin'de üretilen kolonyalar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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