Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

23.02.2022 13:12
Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüste üzerinde 40 gram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüste üzerinde 40 gram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yol kontrol faaliyetinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin minibüste yolcu olarak bulunan M.Ö'ye tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı.

Aramada, üzerinde yaklaşık 30 gram eroin ve 10 gram metanfetamin ele geçirildi.

Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Jandarma, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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